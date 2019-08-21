مصدر أمني عراقي: انفجارات متعاقبة في قاعدة سبايكر شمال تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات صلاح الدين اليوم الاربعاء بأن انفجارات متعاقبة وقعت عصر أمس الثلاثاء في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر (15 كم شمالي تكريت).

وقال المصدر إن "انفجارين مجهولي السبب وقعا في مخازن تابعة لعناصر جند الامام المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي عند الساعة السادسة عصرا من يوم أمس أعقبته سلسلة انفجارات في مخازن للعتاد الحربي".

وجاءت الانفجارات في وقت واحد مع الانفجارات التي وقعت عصر أمس قرب قاعدة بلد الجوية واستهدفت مخازن عتاد تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

وأضاف أن "الاعتدة المتفجرة كانت للسلاح الخفيف والمتوسط وقذائف الهاون "، مشيرا إلى أن وقوعها في منطقة نائية من القاعدة سهل التكتم عليها.

ويشغل فوجان من كتائب "جند الإمام" مساحة واسعة من قاعدة سبايكر ولهم مخازن عتاد وتجهيزات خاصة بهم ويتمتعون باستقلالية عن قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية التي تشغل باقي منشآت القاعدة.

كان مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية اعلن مساء أمس أن عنصرين من الحشد الشعبي قتلا وأصيب خمسة آخرون جراء انفجارات كبيرة حصلت في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي بالقرب من قاعدة بلد الجوية (80 كم شمال بغداد).

من جانبه ، أفاد مصدر أمني في قاعدة بلد الجوية بأن الولايات المتحدة أخلت عن طريق الجو عددا من خبرائها ومستشاريها العسكريين من القاعدة بعد تواصل الانفجارات.

وقال المصدر إنه" علم من بعض مسؤولي الارتباط بين القوات الأمريكية والعراقية ان الاخلاء سيكون مؤقتا لحين انتهاء موجة التفجيرات"، موضحا أنه لم يحدد الجهة التي سيتم نقلهم اليها.

ويتواجد في القاعدة نحو 500 مستشار وخبير من شركتي لوكهيد مارتن وسالوبورت جلوبال يشرفون على تشغيل طائرات إف 16 التي زودت بها أمريكا القوات الجوية العراقية.

ولم تشخص المصادر العراقية حتى الآن سبب الانفجارات لكن النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي قال إنه" من الواضح وحسب الروايات التي وصلتنا من المناطق القريبة من قاعدة بلد، أن ما جرى هو عملية استهداف وبنفس الطريقة التي استهدف فيها معسكر الصقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد".