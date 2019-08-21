صحيفة يابانية: كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية

الأكثر قراءة
حاول ممارسة الرذيلة معها.. مقتل موظف بالمعاش على يد زوجة ابنه بالمقطم
القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة
بالصور.. «أأكل عيالي منين».. سائق مسن بالبحيرة يشعل النار في نفسه احتجاجا على سحب رخصته
«لا تشرفني جنة تستقبل الأشخاص بناء على لباسهم».. تصريح يثير جدلا في الكويت
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسف
حسام البدري
حسام حسن
مانويل جوزيه
مدرب مصري آخر
مدرب أوروبي
مدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، مساء الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية حربية.