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صحيفة يابانية: كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية

طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 1:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 1:19 ص

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، مساء الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية حربية.

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