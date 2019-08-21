 مصادر عسكرية يمنية: ميليشيات الحوثي تفشل في إطلاق 4 صواريخ باليستية من ذمار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر عسكرية يمنية: ميليشيات الحوثي تفشل في إطلاق 4 صواريخ باليستية من ذمار

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 1:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 1:01 م

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء بأن ميليشيات الحوثي فشلت في إطلاق أربعة صواريخ باليستية بعضها بعيدة المدى من محافظة ذمار جنوب صنعاء، نحو أهداف مجهولة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها "إن الحوثيين أطلقوا صواريخهم من مواقع مختلفة في ذمار، غير أن اثنين منها سقطا في مناطق جبلية غير مأهولة بالسكان، بينما انفجر الثالث فوق مدينة ذمار بعد فترة قصيرة من إطلاقه، فيما سقط الصاروخ الرابع في مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين".

وكانت ميليشيات الحوثي قد زعمت أمس الثلاثاء إسقاط طائرة استطلاعية أمريكية فوق أجواء محافظة ذمار بصاروخ محلي الصنع.

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