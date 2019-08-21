﻿﻿مصرع طالب وخمسة أطفال في حوادث متفرقة بسوهاج

لقى طالب وخمسة أطفال مصرعهم اليوم الأربعاء، في حوادث: صعق كهربائي، وسير "متفرقة" بمراكز: ساقلتة والمنشاة وأخميم بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارات بالحوادث الثلاثة، وتبين من المعاينة والفحص أنه فى الحادث الأول بمركز ساقلتة ورد بلاغ من المستشفي المركزي بوصول "أحمد ح. م." 14 عاما - طالب ويقيم بدائرة المركز جثة هامدة إثر صعق كهرباء ، وقرر خال المذكور أنه أثناء تواجده بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية بالثلاجة مما نتج عنه صعقه ووفاته، فيما أكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وفى الحادث الثاني بمركز المنشاة انقلبت سيارة ملاكى قيادة أحمد . ح " 30 عاما " لدى سيرها على الطريق الزراعى السريع وسقطت فى ترعة " الهماص " بدائرة المركز وذلك حال مفاداة قائدها " لتوك توك " على الطريق، وقد نتج عن الحادث مصرع نجل قائد السيارة الطفل حسن أحمد " 10 سنوات " وأنجال شقيقتى قائد السيارة الأطفال ملك "7 سنوات" ومريم "5 سنوات" وأمل " 4 سنوات".

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثث ، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي ، وتم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها.

وفى الحادث الثالث بمركز أخميم ، إصطدمت سيارة نقل بمقطورة قيادة إسماعيل . م "33 عاما" أثناء سيرها على الطريق الزراعى الشرقى أمام قرية الكولا بدائرة المركز بطفل يدعى مروان شعبان "10 سنوات"، ما أسفر عن مصرعه ، وتبين أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة.

وحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاثة، وتولت النيابة العامة التحقيق.