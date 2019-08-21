اللاجئون الذين تقطعت بهم السبل 19 يوما يغادرون سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز»

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تم اليوم الأربعاء، إنزال المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل 19 يوما على متن السفينة الخيرية الاسبانية "أوبن آرمز"، على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.