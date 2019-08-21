وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي استوعب كل ما يمكن أن يقال

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في كلمة له في معهد "ستوكهولم" الدولي للسلام (سيبري) في ستوكهولم اليوم الأربعاء، "لقد عملنا بكل ما وافقنا عليه في الاتفاق النووي"، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم .

وأضاف ظريف "لكن الظاهر أن الطرف الآخر يريد أن يملي علينا بعض القضايا في حين أن نصوص الاتفاق تضمنت تلك القضايا وبينتها بوضوح ولم يبق شيء لم يتم التطرق إليه".

وتابع ظريف أن الموضوع الاساسي الذي تفرزه الظروف الحالية للعالم هو الحقوق الدولية، فهذه الحقوق يجب أن تشمل الجميع ولا يستثنى منها أحد".

وأشار ظريف إلى "أن التطورات الأمنية في أفغانستان وسورية تركت أثرها على أوروبا والعالم أجمع، وهذا ما يؤكد خطورة الآثار التي يتركها انعدام الأمن على مختلف الجوانب، وبالتالي تكون التعددية ليست خيارا بل واجبا".

واعتبر ظريف أن تحقيق الأمن في العالم ليس كافيا لوحده بل لابد من التعاون بين جميع الدول.

وتابع ظريف: الملاحظ حصول انقلاب في أمريكا عام 2016، وتمثل هذا الانقلاب في اعتبار واشنطن نفسها أنها غير ملزمة بتطبيق القوانين الدولية، وشخص مثل جون بولتون يستخدم حقوق الانسان كأدوات للضغط على الآخرين، وإذا لم يتمكن فإنه يتجاهل هذه الحقوق.

وأضاف وزير الخارجية: إذا كانت هناك دولة تريد تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين فإنها ستفاجئ بأمور لا تسرها، وخير نموذج لذلك هو الولايات المتحدة، التي لم تستطع تحقيق أمن مواطنيها برغم ميزانيتها العسكرية الضخمة.

وتطرق ظريف إلى التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي وقال: لقد عملنا بكل ما قبلنا به، لكن الملاحظ أن الآخر يريد إملاء بعض القضايا علينا، في حين أن هذه القضايا موجودة في نص الاتفاق النووي وقد بينت بوضوح ولم يعد هناك ما لم يتم التطرق إليه.

وأكد ظريف أنه ومنذ خروج أمريكا من الاتفاق النووي لم ينفذ الأوروبيون التزاماتهم، بينما ما تزال إيران ملتزمة بتعهداتها.