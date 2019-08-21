الإمارات ترفض مزاعم بشأن موقفها إزاء التطورات في عدن

أعربت الإمارات اليوم الأربعاء، عن أسفها لجميع المزاعم والادعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن.

وأكّد نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، سعود حمد الشامسي - حسبما ذكرت وكالة انباء الامارات " و ا م " في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي أمس -، قلق الإمارات إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ودعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وأوضح أنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن، اتخذت الإمارات وبصفتها عضواً في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، إجراءات حاسمة ضد اعتداءات الحوثيين من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد الشامسي أنها سعت مع السعودية إلى الحفاظ على المؤسسات الوطنية في عدن، إبان أحداث المجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا إلى تنسيق الحوار وتحقيق التهدئة والاستقرار بين الأطراف.

واختتم الشامسي بيانه مجددا موقف الإمارات الداعي لجميع الأطراف على التركيز على الأهداف المشتركة في اليمن، كما جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.