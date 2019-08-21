إياد نصار: تقديم جزء ثان من «الفيل الأزرق» ليس مخاطرة

أكد اياد نصار أن فيلم "الفيل الأزرق 2" عمل مفاجئ للجمهور بسبب وجود عناصر كبيرة على مستوى التمثيل، نافيا أن يكون تقديم جزء ثان من "الفيل الأزرق" مخاطرة.

وقال نصار، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لا أعتقد أن تقديم جزء ثانٍ للفيلم مخاطرة من صناعه، فالجزء الأول حقق نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وأيضا على مستوى شباك التذاكر، ليس ذلك فقط فالرواية التي أخذ عنها الفيلم حققت انتشارا كبيرا".

وأضاف أنه توقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحا يفوق ما حققه الجزء الأول قبل 5 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع مختلف كليا من ناحية الموضوع والأحداث التي ذهبت في طريق مغاير تماما، خاصة بعدما تحرر الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد من الرواية، وأصبح لديهما خيال أكبر فهما غير ملتزمين بأحداث معينة كما حدث في الجزء الأول.

ويواصل فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق معدل إيرادات يومية جيدة منذ طرحه يوم 25 يوليو الماضي، محرزا ترتيبا متقدما منذ عرضه بدور السينما في قائمة أفلام عيد الأضحى، وتبدأ أحداث الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة ، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

ويشارك في بطولة "الفيل الأزرق 2" كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري وأحمد خالد صالح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وولاء الشريف، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.