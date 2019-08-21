التمويل الدولية تعرب عن قلقها لزيادة ديون القطاع المالي بحكومة جنوب أفريقيا

أعربت مؤسسة التمويل الدولية عن قلقها إزاء أداء الاقتصاد الجنوب أفريقي، نظرًا لزيادة حجم الدين في القطاع المالي والحكومي بجمهورية جنوب أفريقيا.

وذكرت المؤسسة، في تقرير، اليوم الأربعاء، حول تقييم الديون حول العالم، أن حجم الديون في جنوب إفريقيا بلغ 25.6% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية الثلث الأول من عام 2019 في مقابل 22.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2018، فيما وصل حجم دين الحكومة إلى 59.3% من إجمالي الناتج المحلي في 31 مارس 2019 مقابل 53.4% خلال عام 2018.

وأوضحت أن ديون الأسر والشركات غير الممولة تخطت نسبتها 32% من إجمالي الناتج المحلي، حيث قررت حكومة جنوب أفريقيا تقديم الدعم اللازم لكافة مشروعات الدولة المتعسرة وخاصة شركة (ايسكوم) المسؤولة عن توزيع الكهرباء على مستوى الدولة.

وأشارت إلى أن الدين العام لجنوب أفريقيا وصلت نسبته إلى 61% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2021، بينما وصل دين الحكومة إلى 57.7% من إجمالى الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، ووصل الدين غير المباشر لشركات القطاع العام إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي.