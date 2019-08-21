سوسن بدر عن دورها في «زي الشمس»: «صعب وربنا ما يكتبه على حد»

علقت الفنانة سوسن بدر، على دورها في مسلسل «زي الشمس»، قائلة: «إحساس صعب ربنا ما يكتبه على حد، والشهقة اللي كانت بتيجي للأم لما بتشوف بنتها المتوفية عملتها أول مرة كده، وبعدين قررنا نضيفها في كل مشهد بيجمعني مع ريهام عبد الغفور».

وأضافت في لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع إسعاد يونس، مساء الثلاثاء، أن المشهد كان تجسيدًا لعودة الروح للأم مرة أخرى بعد رؤية ابنتها، متابعة: «بحب أكون مركزة في كل دور لدرجة أني ممكن مردش على بناتي، وبكون مرعوبة بعد العرض ومش عايزة الناس تشوفني ليكون الدور وحش ومعجبهومش، وأسمع كلمتين».

ولفتت إلى تقديمها شخصية مختلفة في مسلسل «أهو ده اللي صار»، ومسلسل «أبو العروسة»، لتعقب إسعاد يونس «كل دور فيهم شوفنا سوسن مختلفة تماما ومفيش حاجة مشتركة بينهم».

وعرض مسلسل «زي الشمس» في السباق الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث تتعرض شقيقة «نور» إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ رحلة البحث عن القات، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.

والمسلسل بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد مالك.