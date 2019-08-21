 بعد حرائق هائلة.. السلطات الإسبانية تبلغ سكان «جران كناريا» بإمكانية العودة إلى منازهم - بوابة الشروق
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بعد حرائق هائلة.. السلطات الإسبانية تبلغ سكان «جران كناريا» بإمكانية العودة إلى منازهم

بوينس إيرس - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 2:35 م

تم إبلاغ سكان جزيرة "جران كناريا"، صباح اليوم الأربعاء، بأنه يمكنهم العودة إلى منازلهم، فيما يسعى رجال الإطفاء لإخماد حرائق هائلة اندلعت في الجزيرة.

وكانت الحرائق أجبرت على إجلاء حوالي تسعة آلاف شخص في القرى جنوب غرب مدينة لاس بالماس، عاصمة الجزيرة.

وذكر أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري الإسبانية في بيان "عندما يعود السكان إلى منازلهم، يعني ذلك اننا نتغلب على الحريق".

وقال فيديريكو جريلو، رئيس خدمة الطوارئ في جزيرة (جران كناريا) "الآن بمقدورنا إخماد الحريق" بينما أضاف أنه سيتم مراقبة الحريق عن كثب.

وذكر المسؤول البارز بخدمات الطوارئ أن الأضرار التي لُحقت بمتنزه "تامدابا " الطبيعي وغاباته الصنوبر الفريدة لم يكن سيئا كما كان يُتوقع.

غير أن ذلك "لا يعني أنه لن يكون هناك أي أضرار".

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