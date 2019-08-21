مسؤول عراقي: استهداف المواقع العسكرية العراقية يحتاج وقفة

أكد الدكتور علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، أن تكرار استهداف المواقع العسكرية العراقية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الحكومة العراقية ولا يكفي تشكيل لجان وتسويف للموضوع.

وقال البياتي، في بيان صحفي: "لو ثبت أن هذه الأفعال بفعل خارجي أو استهداف بطائرات معادية فالموضوع يحتاج إلى وقفة من قبل وزارة الخارجية العراقية بتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي وطلب عقد جلسة طارئة لذلك فالموضوع يدخل في صلب الإرهاب الدولي ومخالف لصكوك واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العالم".

وأضاف: "نتساءل هنا اين دور التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وهو تحالف ضخم يضم عشرات الدول لديها إمكانيات أمنية وعسكرية ومعلوماتية قوية فهل من المعقول أنها لا تعلم من يستهدف هذه المواقع أو لا تستطيع منعها".

وتأتي تصريحات البياتي على خلفية تكرار استهداف وقصف مخازن السلاح والذخيرة الشهر الجاري في بغداد وقضاء بلد.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها تجري تحقيقا حول استهداف المنشآت العسكرية ومخازن السلاح التابعة للقوات العراقية والحشد الشعبي.

وذكر بيان حكومي أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي قرر حصر منح تراخيص الطائرات التي تحلق بالأجواء العراقية على نفسه بعد الانفجارات التي شهدها موقع الصقور التابع للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لتخزين السلاح جنوب غربي بغداد قبل أكثر من أسبوع.