تراجع طفيف لصافي الاقراض الأجنبي في كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا في صافي الإقراض الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الأول.

ووصل صافي قيمة الإقراض الأجنبي في كوريا الجنوبية بنهاية يونيو الماضي إلى 1ر471 مليار دولار بانخفاض قدره 1ر3 مليار دولار خلال الربع الأول حيث كان 2ر474 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التراجع الطفيف جاء نتيجة ارتفاع قيمة القروض الأجنبية والسندات الدولية التي تمتلكها جهات أجنبية بمقدار 4ر18 مليار دولار إلى 8ر914 مليار دولار ، في حين زادت ديون المؤسسات الأجنبية لمؤسسات كورية جنوبية بمقدار 5ر21 مليار دولار إلى 6ر440 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ووصلت نسبة الديون الأجنبية قصيرة المدى إلى إجمالي احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7ر34% بزيادة قدرها 8ر2 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام، لتصل هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2014 عندما كانت 3ر36%، لكن البنك المركزي الكوري الجنوبي قال إنها مازالت في مستوى "الأمان".

كان احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي قد وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 11ر403 مليار دولار ليصبح تاسع أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم.