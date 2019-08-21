رئيس وزراء السودان: شعار الثورة «حرية سلام وعدالة» سيشكل برنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية

أدى عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وقال "حمدوك"، في مؤتمر صحفي، عقب أدائه اليمين اليوم، إن شعار الثورة العميقة (حرية سلام وعدالة) سوف يشكل برنامج حكومته خلال الفترة الانتقالية.

وعقب أنه هناك عدة قضايا ستكون على رأس أولويات حكومته، يأتي في مقدمتها إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، معقبًا: "سنعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.