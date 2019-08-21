سوري مشتبه في صلته بالإرهاب يطعن قضائيا على قرار حظر سفره في ألمانيا

بدأت المحكمة الإدارية في مدينة آخن الألمانية، اليوم الأربعاء، النظر في قضية تتعلق بحظر سفر سوري مشتبه في صلته بالإرهاب.

وقال السوري، 35 عاما، قبل بدء الجلسة إنه يريد عيش حياة طبيعية مع عائلته والسفر في العطلات أيضا.

وكانت إدارة مدينة آخن أصدرت حظر سفر في حق السوري بناء على تنويه من سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية).

وبحسب معلومات السلطات، شارك الرجل عام 2013 في سوريا في معارك لمجموعات إسلامية إرهابية. وظهر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي لم يعد بالإمكان استدعاؤها الآن، في نفس العام كجهادي حاملا كلاشينكوف في مدينة حلب السورية.

ووفقا لبيانات المحكمة، يعيش المدعي في ألمانيا منذ عام 2001 باستثناء فترات معينة. والمدعي حاصل على شهادة تعليم أساسي في ألمانيا، وهو أب لطفلين ولدا في ألمانيا.