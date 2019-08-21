حرائق غابات الأمازون تسجل معدلات قياسية خلال 2019

أفاد مركز أبحاث الفضاء البرازيلي، بأن حرائق غابات الأمازون المطيرة سجلت رقما قياسيا هذا العام، وسط تحذيرات من تداعيات الأمر على البيئة.

وأوضح المركز، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء أنه أحصى وجود 72 ألف حريق في الغابات الشاسعة التي يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل.

وأضاف أن هذا الرقم يرتفع بنسبة 83 % عن الحرائق التي حدثت في الفترة نفسها من عام 2018.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية رصدت نحو 9500 حريق في غابات الأمازون الموجودة في البرازيل منذ الخميس الماضي، لافتا إلى أن تلك الغابات تعتبر أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع.

وتعد الحرائق التي اندلعت عام 2019 هي الأعلى منذ بدء عملية تسجيل الحرائق في غابات الأمازون عام 2013.