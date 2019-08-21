رئيس الوزراء البولندي يطالب أيضا بتعويضات من ألمانيا عن خسائر الحرب

أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، مطالب حكومته بتعويضات من ألمانيا عن خسائر الحرب العالمية الثانية.

وقال مورافيسكي، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء: "بولندا لم تحصل من ألمانيا حتى الآن على تعويضات مناسبة عن فظائع الحرب العالمية الثانية"، موضحا أن التعويضات التي حصلت عليها بلاده بعيدة للغاية عن قيمة التعويضات الشاملة التي حصلت عليها دول أخرى، وتابع: "هذا ليس عدلا. لا يمكن أن يظل الوضع على هذا النحو".

وبحسب التقرير، لم يحدد مورافيسكي مبلغا معينا للتعويضات التي تطالب بها بلاده، حيث أوضح أن الأمر قيد الدراسة من قبل لجنة برلمانية، وقال: "هناك الكثير من الأمور التي بحاجة إلى تحليل. أكثر من 1000 قرية بولندية مُحيت على يد الألمان. سنحدد بجدية المبالغ التي سنطالب بها".

وينضم رئيس الوزراء بذلك إلى مطلب وزير الخارجية البولندي جاسيك تشابوتوفيتش، الذي قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت أول أمس الاثنين، إن هناك "غيابا في النزاهة على نحو مبدئي" فيما يتعلق بتعويضات ألمانيا للدول التي غزتها، وأضاف: "بولندا تعرضت للتمييز في هذه العملية".

ولا يأخذ رئيس الوزراء البولندي بالحجة التي تقول إن وارسو تخلت تعاقديا عام 1953 عن التعويضات، وقال: "كان ذلك اتفاقا بين بولندا وألمانيا الشرقية سابقا لا نعترف به"، موضحا أن كلتا الدولتين كانتا في ذلك الحين جزءا من الكتلة السوفيتية.

يُذكر أن بولندا تكبدت بالنظر إلى عدد سكانها خسائر كثيرة في الأرواح على نحو يفوق باقي الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، حيث لقي ما يتراوح بين 5 و6 ملايين بولندي حتفهم؛ ما يعادل واحد من بين كل 6 أفراد في بولندا. كما كانت درجة التدمير خلال الحرب أعلى بكثير في بولندا مقارنة بدول أخرى، حيث تم تسوية العاصمة وارسو بالأرض بالكامل تقريبا قبيل انسحاب القوات النازية.

وكان حزب "العدالة والقانون" اليميني المحافظ في بولندا تبنى قضية التعويضات عقب تولي الحكومة عام 2015. وبحسب تقديرات بولندية سابقة، تُقدر قيمة الخسائر التي تسببت فيها ألمانيا في بولندا إبان الحرب بنحو 800 مليار يورو.

وبالنسبة لألمانيا، فإن قضية التعويضات عن خسائر الحرب منتهية على المستوى السياسي والقانوني وفقا لمعاهدة اثنان زائد أربعة، المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية للوحدة الألمانية عام 1990.

وكان تقرير للجنة الخدمات العلمية بالبرلمان الألماني (بوندستاج) توصل مؤخرا إلى أن بولندا لا يحق لها المزيد من التعويضات.