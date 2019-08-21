سلطات برلين تعلن «الحرب» على العائلات الإجرامية في المدينة

تسعى سلطات برلين إلى تشديد الخناق على العصابات العائلية التي تنشط في العاصمة الألمانية. وتطمح شرطة برلين إلى نقل خطتها التي تتبعها منذ شهور في حي نويكولن إلى باقي أحياء المدينة.

ذكرت صحيفة برلينر مورغن بوست الألمانية أن سلطات مدينة برلين تستعد لتوسيع حملتها ضد العائلات والعشائر الإجرامية في العاصمة الألمانية. واستنادا إلى مصادر قريبة من مجلس المدينة، أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن شرطة برلين تسعى إلى رفع الضغط على العصابات الإجرامية في عدد من أحياء برلين بنفس الطريقة التي تعتمدها في ضاحية نويكولن المعروفة بنشاط مافيا المخدرات.

وتشهد ضاحية نويكولن منذ شهور عمليات واسعة النطاق للشرطة والجمارك ومصالح النظام العام، مما أدى إلى نقل أنشطة العصابات الإجرامية لعملياتها إلى مناطق أخرى في برلين، حسبما لاحظ محققون، نقلا عن صحيفة برلينر مورغن بوست. ولتضييق الخناق على هذه العصابات تسعى السلطات المحلية إلى توسيع خطتها الأمنية لتشمل باقي مناطق برلين بشكل تدريجي.

وباشرت الشرطة الألمانية تحقيقاتها، العام الماضي، مع 59 عصابة إجرامية منظمة يصل مجموع أعضائها إلى 462. وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعلن قبل ثلاثة أشهر أن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا (الشرطة الجنائية) ستحصل على مزيد من الأفراد من أجل مكافحة جرائم العائلات الكبيرة.

وكشف وزير الداخلية الألماني لصحيفة "بيلد" الشعبية واسعة الانتشار أن الهدف وراء المبادرة الجديدة للحكومة والولايات لمكافحة نشاطات العائلات الإجرامية الكبرى، هو الكشف عن هياكل وطرق العمل والتشابك بينها.