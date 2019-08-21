تونس تطلق وحدة جوية للحرس الوطني لمراقبة السواحل

أطلقت تونس وحدة أمنية جوية تتبع جهاز الحرس الوطني ستكلف بتأمين المراقبة والتدخل السريع في الطرق وعند الكوارث والملاحقة.

وتم الاعلان عن الانطلاق الرسمي للوحدة الجوية للحرس الوطني من ثكنة العوينة العسكرية اليوم الاربعاء بالعاصمة، وسيكون نشاط الوحدة معززا بطائرات الهليكوبتر (بال 429) المقتناة من شركة أمريكية بتكلفة بلغت 50 مليون دينار تونسي.

وعمليا ستسمح هذه الطائرات بتعزيز جهود وحدات الحرس البحري في مراقبة أنشطة الهجرة غير الشرعية على طول السواحل والانقاذ في عرض البحر.

وقال حسام الجبابلي متحدث باسم جهاز الحرس الوطني الذي يتبع وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن برامج التكوين للطيارين والاقتناءات بدأت منذ 2017 ، وأن الهدف من إستحداث الوحدة الجديدة هو تقليص مدة التدخل.

وأضاف الجبابلي أن الوحدة الجوية ستكون مركزية وستؤمن التدخلات بشكل أسرع في كامل أنحاء البلاد من بينها مراقبة السواحل وحركة المرور والإجلاء الصحي عند الكوارث والتدخل عند الملاحقة والتصوير الجوي.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، لدى الاعلان عن إطلاق الوحدة اليوم في مقر الثكنة العسكرية ، :"ستمثل الوحدة نقلة نوعية للطيارين التونسيين، هناك برنامج للتدريب من أجل توسيع مهامها ومن أجل فاعلية أكبر لوحدات الحرس الوطني".

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن من مهام الوحدة الجديدة أيضا التدخل في حال حصول أعمال ارهابية عبر نقل الوحدات أو إجلاء مصابين.