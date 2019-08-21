رفض عودة ممرضة للعمل بالتأمين الصحي لاتهامها بالتحريض على «الدعارة» بالشرقية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المُقدم من ممرضة على إنهاء خدمتها من فرع قطاع التأمين الصحي بالشرقية؛ لسابق اتهامها في قضية تتعلق بممارستها الدعارة، والتي صدر فيها حكمًا بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالغني، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزي محمد.

كانت الممرضة تقدمت برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزيرة الصحة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بالقاهرة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، ومحافظ الشرقية، بصفتهم، تطالب بعودتها للعمل، موضحة أنها كانت ضمن العاملين بالجهة الإدارية المُدعي عليها، إلا أنها فؤجئت بإنهاء خدمتها دون سابق إنذار.

وطعنت المدعية على القرار بدعوى مخالفته للقانون وإساءة استعمال السلطة، حيث سبق وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، قبل أن يتبين صدور حكم بالحبس سنتين مع الشغل للمدعية في قضية "آداب"، وتحريض إناث على ممارسة "الدعارة"، وأن المدعية استأنفت على الحكم ليصبح حبس 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، وعليه صدر حكم المحكمة، وألزمت المدعية بالمصروفات.