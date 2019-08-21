محافظ القليوبية: لا رجعة في توقيع مخالفات زراعة الأرز للصالح العام

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أنه لا رجعة في توقيع مخالفات زراعة الأرز من أجل الصالح العام ، وأن تنظيم زراعته تخضع لحسابات اقتصادية ولا تؤثرعلى الكميات المطلوبة من المحصول، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذل لجمع القش، والحافظ بكل السبل على بيئة نظيفة وصحية خالية من كافة أنواع التلوث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الأربعاء؛ لمناقشة التحديات التي تواجها المحافظة للحد من السحابة السوداء، والآثار السلبية التي تنتج عنها مثل: الاحتباس الحراري، وتلوث الهواء، بحضور نائب المحافظ الدكتورة إيمان ريان، والدكتور صلاح الشريف مستشار وزيرة البيئة لقطاع فروع الإدارات بالمحافظات، والمهندس هشام الجمل رئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة، وأحمد الخيال مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأكد المحافظ، أن الحفاظ على البيئة مسئولية الجميع، مشيراً إلى أن الدولة تبذل كل الجهود وتوفر كافة الإمكانيات لدعم الفلاح، موضحاً أننا نعمل على محاربة جميع أنواع المخلفات والاستفادة منها وليس حرقها.

من جانبه ، استعرض مستشار وزيرة البيئة - خلال الاجتماع - آليات مكافحة السحابة السوداء والتوعية "الاستباقية " لموسم الأرز ، والاستعداد لمكافحة السحابة السوداء، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات والاستعانة بمحطات الرصد للملوثات ودعم شباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش أرز والدعم ب"50 جنيها " مقابل كل طن.

وأوضح أنه تم توفير كافة المعدات المطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للإيجار بأسعار رمزية، وتفعيل حملات قياس عوادم سيارات، وحملات التفتيش على الصناعات، والتنسيق مع مختلف الجهات ومديريتي الزراعة والأمن، وأقسام المرور، والدفاع المدني وشرطة المسطحات المائية.