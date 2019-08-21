مبيعات القوارب البخارية في أمريكا تتجاوز التوقعات

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أشار تقرير اقتصادي إلى أن مبيعات القوارب البخارية في السوق الأمريكية خلال يوليو الماضي زادت بنسبة 5ر1% وتجاوزت تقديرات شركة "كي بانك" التي توقعت تراجع المبيعات بعد الظروف الصعبة التي مرت بها السوق في يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الذي أعده المحلل الاقتصادي "بريت أندريس" القول إن قوارب التزلج سجلت أعلى معدل نمو للمبيعات خلال الشهر الماضي حيث زادت مبيعاتها بنسبة 4ر17% في حين زادت مبيعات العوامات بنسبة 3ر9%.

كما زادت مبيعات قوارب الصيد بنسبة 9ر1%، في تراجعت مبيعات القوارب ذات المحرك الخارجي بنسبة 1ر5% خلال الشهر الماضي.

وبحسب التقرير فإن مبيعات شركات "برنسويك" و "ماليبو بوتس" و"ماستر كرافت" تجاوزت متوسط نمو مبيعات الصناعة ككل.

كما زادت مبيعات شركة قوارب "بنينجتون" التي تنتجها شركة "بولاريس"، بما يتناسب مع معدل نمو مبيعات العوامات ككل.