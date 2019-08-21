الصين تنظم مسابقة هاربين الموسيقية الدولية 28 أغسطس الجاري

أعلنت مقاطعة هيلونجغيانج شمال شرقي الصين تنظيم مسابقة هاربين الموسيقية الدولية الثانية في الفترة بين 28 أغسطس و10 سبتمبر في مدينة هاربين عاصمة المقاطعة.

وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة – في بيان اليوم - أن 305 منافسين من 22 دولة ومنطقة من ضمنها كندا وفرنسا وروسيا وألمانيا سيشاركون في المسابقة الدولية، حيث ستشهد النهائيات 30 عازف بيانو و30 عازف كمان و 35 مطربا و 6 ملحنين اجتازوا الجولة التأهيلية التي عقدت بين 19 مايو و 2 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة الأولى تبلغ 50 ألف دولار.

وتعد مدينة هاربين موطن واحدة من أقدم فرق الأوركسترا السيمفونية في الصين (أوركسترا هاربين السيمفونية) التي تأسست عام 1908. وفي عام 2010، عرفت الأمم المتحدة هاربين بأنها "مدينة الموسيقى".