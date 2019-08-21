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ارتفاع ملحوظ في عدد هجمات القرصنة على شركات ألمانية عام 2018

برلين - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 أغسطس 2019 - 4:47 م

ارتفعت وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف شركات ألمانية على نحو ملحوظ خلال عام 2018.

وفي استطلاع بعنوان "تقرير الأمن السيبراني 2019"، ذكر 53% من قيادات الشركات الكبيرة والمتوسطة في ألمانيا أن شركاتهم معرضة يوميا أو مرة واحدة أسبوعيا على الأقل لهجمات إلكترونية بغرض الوصول إلى معلومات سرية للشركة أو الإضرار بالشركة بسبل أخرى.

وكانت نسبة من أعربوا عن هذه المخاوف تبلغ 46% عام 2017.

ووفقا للاستطلاع، فإن نحو 20% من الشركات تكبدت خسائر ملحوظة، بعضها كبير للغاية، جراء هذه الهجمات.

أجرى الاستطلاع معهد "ديموسكوبي ألنسباخ" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "ديلويت" للتدقيق والمحاسبات.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من نهاية يونيو حتى مطلع أغسطس، 408 قيادات من شركات يعمل بها على الأقل 50 موظفا وتبلغ مبيعاتها السنوية 10 ملايين يورو على الأقل.

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