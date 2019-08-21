يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 22 36

السويس 25 36

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 18 32

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 36

المنيا 22 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 31 41

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 34