عضو المجلس السيادي السوداني: لا يمكن التلاعب بمطالب الشعب أو التحايل عليه

قال عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي: "نحن متلزمون بتنفيذ وثيقة إعلان الحرية والتغيير، وملتزمون كذلك بتنفيذ كل التعهدات التي أطلقناها خلال الفترة السابقة".

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "لا يمكن التلاعب بمطالب الشعب السوداني أو التحايل على هذا الجيل، لأنه شديد العناد، وشديد الاعتزاز برأيه".

وتابع: "لا يتوقف الأمر على الوعود أو على رغبتنا في تحقيق هذه البرامج بل على متابعة أصحاب الثورة الحقيقيين في حراسة حقهم، لذلك لا يمكن الالتفاف حول مطالبهم ونحن معًا يدًا بيد حتى تتحقق هذه المطالب".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.