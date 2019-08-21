محافظ بورسعيد يتفقد مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة

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قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتفقد مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي، المقام بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، والذي أنهى الكثير من مشكلات المستثمرين في استخراج تصاريح العمل والإجراءات المتبادلة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار.

وأشاد المحافظ بالتطور التكنولوجي الحديث الذي يعمل به المركز بما يوافق المنظومة الرقمية التي بدأت خطواتها الأولى بالمحافظة.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين فرص التوسعات، وفتح أسواق خارجية جديدة بالوسائل الإلكترونية الحديثة التي يوفرها المركز.

وقدم المحافظ خلال الزيارة، التهنئة إلى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على توليه مهام منصبه خلال مرافقته المحافظ في الجولة، وتمنى له التوفيق لخدمة حركة الاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة.