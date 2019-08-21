شويجو: مركز نزع الألغام الروسي حقق إنجازات مهمة في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن مركز نزع الألغام التابع للجيش الروسي حقق إنجازات هامة في سوريا ، موضحا أن الخبراء الروس طهروا أكثر من 6.5 ألف هكتار من أراضي سوريا من الألغام ، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة.

وأضاف شويجو ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء ـ "إن إنجازات مهمة لمركز المهام الخاصة في سوريا، وتجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من الألغام، مضيفا أن الخبراء الروس فككوا أكثر من 105 آلاف قطعة متفجرة، منها حوالي 31 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع".

ولفت الوزير الروسي إلى أن عمليات نزع الألغام جرت في ظروف القتال في المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافي والبنية التحتية لتلك المدن.

يذكر أن وحدات نزع الألغام الروسي بدأت عملها في سوريا في أبريل عام 2016 بناء على قرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم المساعدة في تطهير تدمر السورية الألغام بعد استعادة المدينة من قبضة المسلحين.