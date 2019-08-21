سقوط عنصر إجرامي بحوزته 75 كيلو بانجو بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبط قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مباحث الشرقية، عنصر إجرامي وبحوزته 75 كيلو لمخدر البانجو وسلاح نارى.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إتجار عنصر إجرامى، مقيم ببلبيس، متخذاً من محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية تجارته غير المشروعة.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (75 كيلو بانجو، وبندقية خرطوش، وطلقتين خرطوش من ذات العيار، وهاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.