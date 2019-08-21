محكمة جنوب إفريقيا: العرض «غير المبرر» للعلم الذي يرمز للفصل العنصري يمثل كراهية

قضت محكمة المساواة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، بحظر رفع العلم القديم الذي يرمز لحقبة الفصل العنصري.

وقالت المحكمة إن رفع العلم يمثل خطاب كراهية وتمييز ظالم وإساءة على أساس العرق.

وذكر القاضي بينياس موجابيلو في محكمة جاوتينج العليا في جوهانسبرج، أن العلم القديم، الذي تم تغييره عام 1994، عندما أصبحت جنوب أفريقيا ديمقراطية بتولي نيلسون مانديلا منصب الرئيس، يمكن أن يتم عرضه لأغراض تاريخية أو تعليمية أو فنية.

وأضاف القاضي أن معنى الكراهية في دستور جنوب أفريقيا ليس مقصورا فقط على الكلمات.

ويتعلق هذا الحكم بطلب من مؤسسة نيلسون مانديلا، التي قالت إن الإظهار غير المبرر للعلم ذو اللون البرتقالي والأبيض والأزرق الذي يرمز للفصل العنصري يعد دلالة على التفوق العرقي والقمع.

وقالت المؤسسة تعليقا على الحكم إنه يمثل "انتصارا للديمقراطية ولجميع مواطني جنوب أفريقيا".

وأوضح سيلو هاتانج المدير التنفيذي لمؤسسة، أنه يأمل أن يساعد الحكم في "بناء جنوب أفريقيا أكثر اتحادا وتفهما".

ولم تطالب المؤسسة بحظر العلم الذي يعود لحقبة الفصل العنصري، الذي بدأ العمل به عام 1928، قائلة إنه يجب السماح بعرضه فقط من أجل التعليم والثقافة.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن جنوب أفريقيا حظيت بعلم جديد منذ عام 1994، إلا أن بعض المواطنين استمروا في إظهار العلم الذي يعود لحقبة الفصل العنصري خلال فعاليات رياضية وتجمعات عامة أخرى أو فعاليات خاصة.

ورحب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالحكم.

وقال المتحدث باسم الحزب داكوتا ليجويتي للصحفيين إن الكثير من الأجيال من الأفارقة ذو البشرة السوداء تعرضوا للتعذيب وبتر الأعضاء، كما جرى سجنهم بدون سبب أو تهميشهم على يد من كانوا يقومون بتحية العلم الذي يعود لحقبة الفصل العنصري.