الصين تعلن إنتاج 148 ألف روبوت العام الماضي

أعلن وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني "مياو وي" أن حجم إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين وصل إلى 148 ألف روبوت العام الماضي بنسبة تتجاوز 38% من الإجمالي العالمي.

وقال وي - في تصريح خلال مؤتمر الروبوت العالمي 2019 الذي تستضيفه بكين في الفترة بين 20 و25 أغسطس - إن نمو إنتاج الروبوتات الصناعية تباطأ في العام الجاري وسط ركود الاقتصاد العالمي ومشاكل التنمية التكنولوجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الصناعة ستواصل النمو السريع بفضل تسريع التحديث الصناعي العالمي بجانب تنمية الإبداع التكنولوجي فيها.

ويعرض المؤتمر أكثر من 700 من تكنولوجيات الروبوتات ومنتجاتها ، وأصبح سوق الصين للروبوتات الصناعية - وفقا لتقرير صادر عن معهد الصين للإلكترونيات - الأكبر من نوعه في العالم في السنوات الأخيرة، مشكلا ثلث إجمالي المبيعات العالمية.

ويتوقع الاتحاد الدولي للروبوتات أن يكون هناك 130 روبوتا لكل 10 آلاف شخص في الصين بحلول العام 2021.