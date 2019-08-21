مسؤولون: أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من إدلب السورية الشهر الجاري

قالت مديرية صحة إدلب في سوريا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من ريف ادلب الجنوبي، في أغسطس الجاري بسبب تصاعد العنف.

وفي الأيام القليلة الماضية، زاد العنف في ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، حيث تمكنت الحكومة السورية يوم الاثنين الماضي من دخول خان شيخون، وهي أكبر بلدة يسيطر عليها المتمردون في ريف ادلب الجنوبي.

وقالت المديرية: "نزح حوالي 71794 شخصا منذ بدء أغسطس حتى 18 أغسطس".

ويقول نشطاء إن الوضع الإنساني في المنطقة مأسوي، حيث ينام الناس في مركبات أو يقضون الليل في الحقول المفتوحة.

وذكر مسؤول أممي أنهم تلقوا تقارير مزعجة بشأن تزايد عمليات النزوح في المنطقة.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الوضع على الارض مازال مائعا".

وكانت الحكومة السورية بدأت في 30 أبريل الماضي هجوما عسكريا ضد المعارضين في إدلب التي تضم 3 ملايين شخص.