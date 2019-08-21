صحف السودان تحتفي بتشكيل مجلس السيادة

احتفت الصحف السودانية، الصادرة اليوم الأربعاء بتشكيل مجلس السيادة، الذي أعلن المجلس العسكري الانتقالي مساء أمس تكوينه، تمهيدا لحلف القسم اليوم.

وقالت صحيفة "السوداني" إن الإعلان عن تشكيل أعضاء المجلس يعتبر إشارة ببدء المرحلة الانتقالية، كما اهتمت الصحيفة بالسيول التي ضربت مدينة "الجيلي" وسط السودان اليومين الماضيين، مناشدة كل الجهات التحرك لإنقاذ سكانها.

ومن جانبها، قالت "المجهر" إن تشكيل المجلس أتى بعد شد وجذب بين الكتل المكونة لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، فيما قالت صحيفة "الأخبار" إن الشارع يترقب أداء القسم اليوم لأعضاء المجلس السيادي ورئيسه عبد الفتاح البرهان.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" إن اتفاق قوى "الحرية والتغيير" على مرشحيها في مجلس السيادة، تم بعد اجتماع عقد وسط تكتم شديد، واستمر لساعات طويلة، واستطلعت الصحيفة مطالب المواطنين من الحكم الجديد، وأبرزها حل المشكلة الاقتصادية.

وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن رئيس وأعضاء مجلس السيادة سيؤدون القسم اليوم، راصدة التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

ويتكون المجلس من 5 عسكريين اختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادي عشر اختيرت بالتوافق.

وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم في عضويته، من العسكريين: الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر، ومن المدنيين: القانوني حسن محمد أدريس، الاكاديمي الصديق تاور، الصحفي محمد الفكي سليمان، الناشط محمد حسن التعايشي، والاكاديمية عائشة موسى السعيد، والعضو التوافقي هى المستشارة في وزارة العدل رجاء نيكولا عبد المسيح.