وزير خارجية اليابان يدعو إلى تعزيز التعاون بين طوكيو وسول وبكين

دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم (الأربعاء) الصين وكوريا الجنوبية إلى تعزيز التعاون الثلاثي حتى مع تفاقم العلاقات الثنائية، وذلك في ضوء تصاعد التوترات بين طوكيو وسول.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كونو قوله -في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في بكين، "في بعض الأحيان، تواجه طوكيو وسول صعوبات مختلفة، لكن حتى في ظل هذه الظروف، يتعين على اليابان والصين وكوريا الجنوبية العمل معا بشكل ثلاثي".

وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي قد طالب طوكيو وسول بالسعي لإيجاد حل لخلافاتهما "من خلال الحوار"، فيما انتقدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وها تحركات اليابان لتشديد الرقابة على الصادرات لبلدها.

وقالت كانج إن كوريا الجنوبية تأمل في أن تتمسك الدول الثلاث بالتجارة "الحرة والعادلة" من أجل تحقيق الرخاء في المنطقة، موجهة بذلك ضربة واضحة إلى اليابان، مما يؤكد أنه من المستبعد تلاشي التوترات بين طوكيو وسول قريبًا.

وفي الاجتماع الثلاثي، نسق كونو ووانج وكانج الجدول الزمني لقمة قادتهم في الصين المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت كل الأنظار ترصد ما إذا كان وزراء خارجية الدول الثلاث الآسيوية باستطاعتهم تمهيد الطريق أمام عقد قمة ثلاثية هذا العام، إذ أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن لم يظهرا بوادر تُذكر على تقديم تنازلات.

جدير بالذكر أن لقاء وزراء الخارجية الدول الثلاث في منتجع بالعاصمة الصينية /بكين/ جاء أيضًا في وقت تجري فيه كوريا الشمالية اختبارات متتالية لأسلحة جديدة مما يزيد من حالة الغموض السائدة حول الوضع الأمني الإقليمي.