ترامب: اليهود الذين صوتوا للديمقراطيين جاهلون أو غير مخلصين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليهود الذين صوتوا لمنافسيه في الحزب الديمقراطي بأنهم جاهلون أو غير مخلصين، وذلك وسط استمرار نزاعه مع أعضاء الكونجرس اليساريين بشأن إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض، الثلاثاء: "أعتقد أن أي يهودي صوت لديمقراطي، إما أنه يفتقر تماما للمعرفة أو لديه عدم ولاء كبير".

وقوبلت تصريحات ترامب بإدانة فورية من جانب التقدميين اليهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تشكيكه في ولاء اليهود للدولة.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار نزاع الرئيس الأمريكي مع النائبتين الديمقراطيين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين مُنعتا من دخول إسرائيل الأسبوع الماضي.

وكان ترامب قد حث إسرائيل على منعهما.

يشار إلى أن ترامب اتخذ موقفا حاسما مؤيدا لإسرائيل كرئيس، وقطع المساعدات عن الفلسطينيين ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأظهر استطلاع رأي عام 2016 أن حوالي 70% من اليهود الأمريكيين صوتوا لصالح الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي نافست ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في هذا العام.