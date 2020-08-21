ميركل لديها شكوك كبيرة بشأن تنفيذ اتفاقية ميركوسور



تساور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "شكوك كبيرة" إزاء تطبيق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) في ضوء الوضع في منطقة الأمازون.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين اليوم الجمعة إن الحكومة الألمانية تتابع ببالغ القلق إزالة الغابات وتهديدات تعرضها للحرق، وأضاف: "وفي هذا السياق تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان تطبيق الاتفاقية بالروح المقصودة سيكون مضمونا في الوقت الحالي. ننظر إلى الوضع بتشكك".

وذكر المتحدث أن هناك "من منظور اليوم، تشككا كبيرا حول ما إذا كان يمكن تطبيق الاتفاقية على النحو المنشود بالنظر إلى التطورات الحالية والخسائر الفادحة للغابات التي يجب أن نأسف لها".

وأوضح زايبرت أن تدقيق الإجراءات القانونية جار في الوقت الحالي وسيُجرى تقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للتصويت عليه وبدء عملية التصديق، وقال: "بالطبع يجب ملاحظة ما إذا كانت الشروط الإطارية للتوقيع مستوفاة على طول هذا المسار بالكامل... وتلتزم الحكومة الألمانية بروح ومقاصد اتفاقية التجارة الحرة. والآن يتعين النظر بعناية في هذا الاتفاق، وهنا تطرح الأسئلة نفسها".

وعقب لقاء مع ميركل أمس الخميس، قالت ممثلات عن حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بالبيئة إن المستشارة تعهدت بعدم توقيع الاتفاقية في شكلها الحالي.

وكتبت الناشطة الألمانية لويزا نويباور اليوم الجمعة على "تويتر" أن ميركل أعلنت أن الاتفافية "لا يمكن توقيعها بالتأكيد".

وقال زايبرت إنه لن يدل ببيانات عن محادثات سرية.