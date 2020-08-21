 إيران تهاجم التحرك الأمريكي لإعادة فرض العقوبات عليها - بوابة الشروق
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إيران تهاجم التحرك الأمريكي لإعادة فرض العقوبات عليها

ظريف
ظريف
د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 2:03 ص

انتقدت إيران طلب الولايات المتحدة، اليوم الخميس، من الأمم المتحدة إعادة فرض عقوبات دولية عليها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن واشنطن تخاطر بمستقبل التعاون الدولي وسمعة المنظمة العالمية.

وأخطرت الولايات المتحدة في وقت سابق، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، في خطوة تطلق شرارة صراع دبلوماسي فوضوي، وتضع واشنطن في مواجهة مع الخصوم والحلفاء على حد سواء.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنهم لن يدعموا طلب الولايات المتحدة باعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقالت الدول الثلاث الحليفة لواشنطن في بيان إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووى متعدد الأطراف الموقع مع إيران فى عام 2015.

ويسعى ترامب الآن إلى تطبيق نظام عقوبات دولي مجددا على إيران بما في ذلك تمديد حظر السلاح، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي.

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