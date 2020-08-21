أعلنت السلطات الأمريكية، أمس، القبض على المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد قادة الحملة الرئاسية له، ستيفن كيفين بانون، بتهمة التآمر للاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.

ووجه الاتهام إلى بانون و3 أفراد آخرين من قادة الحزب الجمهوري، لدورهم في الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم "نبني الجدار"

وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي واجه فيها أحد الأشخاص الذين قادوا حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 اتهامات جنائية، حيث اعتقل 2 من رؤساء الحملة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى العديد من القيادات والأشخاص التابعين للحملة والتي نالت منهم تلك الأحكام الجنائية وفقا لما نقله موقع "واشنطن بوست" الأمريكي.

- ليفاندوفسكي والاعتداء على مراسل صحفي

في مارس 2016 وهو نفس العام الذي تولى فيه الرئيس الأمريكي حكم البلاد، اتهم كوري ليفاندوفسكي مدير حملة ترامب، بالاعتداء على مراسل شبكة بريتبارت ال‘خبارية "ميشيل فيلدز" بعد خطاب ألقاه ترامب أثناء حملته الانتخابية في فلوريدا.

ونفى ليفاندوفسكي وترامب بشدة لمس المراسل الصحفي، ورغم أن الجمهوريين التابعين لترامب رددوا صدى النفي وضخّمه في وسائل الإعلام التابعة لهم مثل شبكة بريتبارت التي يتبع لها فيلدز، إلا أن مقاطع الفيديو أظهرت أن المراسل تم الاعتداء عليه بالفعل وقد قامت قوات الأمن بالقبض على مدير حملة ترامب وتمت إدانته.

- الحكم على بول مانافورت

وفي مارس عام 2019، حُكم على أحد قادة حملة ترامب الرئاسية "بول مانافورت"، بالسجن 7 سنوات بعد إدانته في مجموعة واسعة من التهم بما في ذلك الاحتيال المصرفي والضريبي والتلاعب بالشهود والتآمر ضد الولايات المتحدة.

وبحث المحامي الخاص روبرت مولر في التحقيق الذي أجراه مع مانافورت، في ممارساته التجارية وشكك في علاقاته بالمصالح السياسية الروسية.

وكان حظيت هذه العلاقات بمزيد من التدقيق مع إصدار تقرير مجلس الشيوخ المكون والذي يوثق مشاركة مانافورت لمواد حملة ترامب مع زميل له على صلة بالمخابرات الروسية.

وأدى تحقيق مولر إلى توجيه تهم جنائية إلى عدد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بترامب وحملته.

- اعتقال بانون بتهمة احتيال

في 19 أغسطس 2020، تم القبض على الشخص الثالث من قادة حملة ترامب الانتخابية 2016، وهو "ستيفن كيفين بانون"، بتهمة الاحتيال.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن التهمة تتعلق بحملة "نبني الجدار" وهي حملة لجمع التبرعات لدعم بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأوضح المدعون الفدراليون أن بانون، إلى جانب 3 آخرين، "دبروا مخططا للاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين"، فيما يتعلق بحملة التمويل الجماعي عبر الإنترنت التي جمعت أكثر من 25 مليون دولار.

والافت في ذلك هو أنه بعد القبض على بانون، فإن كل شخص من الأشخاص الثلاثة المسؤولين بشكل أساسي عن مساعدة ترمب في دخول البيت الأبيض له اتهامات جنائية.

ويشكل هؤلاء الأفراد الثلاثة، أقل من نصف حلفاء ترامب المقربين، الذين اعترفوا بالذنب أو اتُهموا أو أدينوا بتهم جنائية.