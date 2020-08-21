وزير الدفاع البريطاني: الناتو لن يتدخل في بيلاروس

أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، خلال اجتماع مع نظيرتيه الألمانية والفرنسية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتدخل في بيلاروس.



وقال والاس اليوم الجمعة خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة ديلينجن الألمانية إنه لا يوجد خطط لذلك.



وأدان والاس ووزيرتا الدفاع، الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، والفرنسية فلورانس بارلي، استخدام العنف في بيلاروس.



وفي أول اجتماع رسمي لصيغة ما يسمى "إي3"، ذكرت كرامب-كارنباور أن الوزراء الثلاثة طالبوا بإطلاق سراح السجناء الذين شاركوا في احتجاجات اتسمت أغلبها بالسلمية ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مؤكدة عدم اعتراف الوزراء بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي يدعي لوكاشينكو أنه فاز فيها بنسبة 80% من الأصوات، مضيفة أن هذه الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة، وأن المواطنين في بيلاروس يريدون تقرير مستقبلهم بحرية.



وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي إن بيلاروس بحاجة إلى الحوار مع المجتمع المدني والانتقال إلى الديمقراطية، مضيفة أن فرنسا تتابع هذا التطور عن كثب.