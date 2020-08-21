إقبال متوسط في انتخابات نقابة أطباء الأسنان بدمياط

انطلقت انتخابات نقابة أطباء الأسنان بدمياط، للتجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، في تمام الساعة العاشرة، من صباح اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بدمياط، كورنيش النيل الأعصر برج الشرق للتأمين.

وشهدت الانتخابات، إقبالا متوسطا حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الحضور بعد صلاة الجمعة.

وتجرى الانتخابات على مقعد نقيب أطباء الأسنان بدمياط، بين كلا من الدكتور نصر أبو ناسو، والدكتور طارق الزكي، وعلى مقعد فوق السن (أكثر من ١٥ سنة)، بين كلا من الدكتور عمرو عباس، والدكتور محمد جبر، فيما تم حسم مقعدين تحت السن بالتزكية لصالح الدكتور أحمد عتابي، والدكتور محمد عبد الرحمن.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات احترازية ضد فيرس كورونا، بعد أن وفرت النقابة كل وسائل الحماية من العدوى أثناء إجراء الانتخابات.