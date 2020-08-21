مصدر باللجنة العليا للاختبارات: لم تصلنا أي شكوى عن ما يتداول بشأن الطالب المتقدم لكلية التربية الرياضية

أكد مصدر مسؤول باللجنة العليا لاختبارات القدرات التابعة لمكتب تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، أي شكوى رسمية بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، برفض أحد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات كلية التربية الرياضية لوجود عيب خلقي بوجهه.

وكان طالبا يدعى أحمد عمر، قد دون خلال الساعات الماضية على موثع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفاصيل تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، ورفض الدكتور المشرف على الاختبارات استكمال إجراءات اختباراته بسبب "شكله الوحش"، وذلك على حد قول الطالب، نظرا لوجود تشوه خلقي في شفتيه بالوجه.