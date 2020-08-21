مقال للسفير الإماراتى بواشنطن يتصدر صحيفة «يديعوت أحرونوت»الإسرائيلية

نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورة من الصفحة الأولى لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في نسختها الصادرة، اليوم الجمعة، تتضمن مقال باللغة العبرية للسفير الإماراتي بواشنطن، يوسف العتيبة، وجاء تحت عنوان بالعبرية والعربية "(شالوم عليكم) - سلام عليكم".

وقال العتيبة في مقاله أن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للشرق الأوسط، مضيفا: "أغلقنا بوابة الضم وخلقنا ديناميكيات في عملية السلام. هذا نصر مهم للدبلوماسية وللناس في المنطقة"، وفقا لما نقلته محطة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "لقد بدأ تطبيع العلاقات بالفعل، وسيتقدم على مراحل. الأمر الأكثر إلحاحا الذي أعلناه بالفعل هو الجهود المشتركة لمكافحة فيروس كورونا. فتحنا قناة اتصال مباشر عندما تحدث وزيرا خارجيتنا مع بعضهم البعض عبر الهاتف.

ومضى قائلا: "في المستقبل القريب ، من المقرر إجراء محادثات حول الطيران والاتصالات والشحن الدولي. وبعد ذلك أيضا التعاون في مجالات الصحة والغذاء والأمن المائي وتغير المناخ والتكنولوجيا والطاقة والتبادلات والزيارات الثقافية والتعليمية على المستوى الوزاري. وسيتبع ذلك تبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية".

وقال العتيبة :" كما سستبدأ حكومتانا العمل بالتوازي على مسار التأشيرة وتأشيرات الدخول للسياح والطلاب ورجال الأعمال، بفضل الرحلات المباشرة".

وأضاف: "نتطلع إلى استضافة الإسرائيليين الذين سيزورون أكشاكهم وتلك الموجودة في أكثر من 100 دولة أخرى في معرض إكسبو العالمي الذي سيعقد في دبي في أكتوبر المقبل. وأيضًا متحف اللوفر في أبو ظبي ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، وجائزة أبو ظبي الكبرى.. تتوقع الإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات أعمق مع التكنولوجيا العالية الإسرائيلية".