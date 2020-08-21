تراجع أسهم شركات توريد أمريكية بعد تفاصيل جديدة عن قيود هواوي

تراجعت أسهم شركات توريد أمريكية تتعامل مع شركة هواوي الصينية العملاقة لمعدات الاتصالات اليوم الجمعة، بعدما تم اعتبار المزيد من التفاصيل بشأن قيود وزارة التجارة الأمريكية ضد الشركة الصينية بأنها تمثل خطرا متزايدا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوزيف مور المحلل لدى مؤسسة مورجان ستانلي المالية الأمريكية قوله إنه في ضوء التفاصيل الإضافية "أصبح فيما يبدو بشكل أكثر وضوحا الآن أن موردي هواوي، وأسواق السلع، المتأثرة بطلب هواوي، سوف تلمس التأثير".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تجاهلت شركات توريد الأنباء عن مزيد من القيود على هواوي.



وذكر مور أن النص الكامل للتعديلات على قيود هواوي "تشير إلى قيود صارمة تماما، سيكون لها تأثيرات مضاعفة على سلسلة التوريد الأمريكية".