رصد برنامج «مساء DMC» شكاوى الأهالي من عقار مخالف بالإسكندرية يتسبب في تصدع الشوارع ويهدد العقارات المجاورة بالسقوط، ضمن فقرة «سمعينك» التي تسلط الضوء على مشاكل المواطنين.

وبحسب الإعلامي رامي رضوان، فإن العقار المخالف الواقع بمنطقة زيزنيا حي شرق، توقف بناؤه بعد الحفر لرمي الأساسات، قائلًا إن الحفرة تحولت إلى بركة مياه وسط العقارات السكنية، تتسبب في تصدع المباني المحيطة.

من جانبه، قال اللواء خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، إن الحفر الموجود تم تنفيذه وفقًا لاشتراطات المراجعة الهندسية، موضحًا أن المنطقة قريبة من ساحل البحر، وتفصل بينهما مسافة لا تتعدى 80 مترًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن «التربة غير مستقرة والمياه الجوفية على مسافات قريبة من المكان»، مؤكدًا أن طول مدة وجود المياه الجوفية يمثل الخطورة.

وتابع أن المنطقة شهدت حدوث كسر بماسورة مياه وماسورة صرف، مضيفًا أن «الكسر وارد وعادي، إضافة إلى أن الخط الموجود كان قديمًا وتم تلافي الموضوع».

وأشار إلى تشكيل لجنة من إدارة الإسكان وكلية الهندسة لمعاينة العقارات المحيطة بالكامل، وتعمل على فحصها بشكل دوري، مستطردًا: «العقارات لن تتأثر ما حدث هو جزء هبوط في الرصيف ولا يؤثر على العقار».