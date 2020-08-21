قال صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم فى الوادى الجديد، إن طلاب المدارس المختلفة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، شاركوا فى الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، من خلال الأغانى الدينية واللوحات الفنية المتميزة أون لاين، من خلال الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح ميرغني أن الطلاب حرصوا على تقديم العديد من الفقرات الغنائية على طريقتهم الخاصة فى ظل الأحداث الجارية، فيما أبدعت أنامل عدد من الطلاب من خلال رسم لوحات فنية تحمل فى طياتها رسالة فرحة وابتهاج بتلك المناسبة السعيدة.

وأشار إلى أن إدارة الموهوبين بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية المختلفة، يقدمون الدعم الكامل للطلاب ومتابعة أنشطتهم عن بعد.