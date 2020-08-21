أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن لا يوجد توقع في نتيجة مباراة القمة المقرر لها مساء الغد السبت، ضمن الجولة الـ21 من منافسات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن المارد الأحمر سيتأثر بغياب رمضان صبحي.

ويدخل الأهلي المواجهة وبرصيده 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني وبرصيده 39 نقطة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، حول توقعه لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك:«القمة بدون توقعات وذلك الأمر أيضا من قبل كورونا، ولا يوجد توقعات أو تنبؤ بنتيجة المباراة».

وأضاف:«مصر كلها كانت تقول أن الأهلي سيتوج بالسوبر في الإمارات، والزمالك هو من توج باللقب في النهاية، فلذلك هي مباراة خارج الحسابات».

وحول تأثر الأهلي في المباراة برحيل رمضان صبحي قال:«الأهلي سيتأثر في المباراة بغياب رمضان، والأهلي خسر مباراة السوبر الماضية بسبب عدم تواجده، والسوبر قبل الماضي ساهم مع فريقه في مصر وتوج الأهلي باللقب».

ورحل رمضان صبحي عن المارد الأحمر بنهاية إعارته، وأبلغ الإدارة برغبته في الانتقال إلى بيراميدز، وذلك حسبما أعلن مسؤولو الأهلي قبل أيام قليلة.

أما عن اللاعبين المُحتمل تألقهم في المواجهة:«هناك الكثير من اللاعبين المُحتمل تألقهم، ولكن في الوقت ذاته في لاعبين قد لا تتوقع تألقهم ويظهروا بشكل جيد في المباراة، وصعب التنبؤ في تلك المسألة».

وبرأيه عن من المدرب الذي يستطيع إدارة المواجهة بشكل أفضل كارتيرون أم فايلر قال:«هذه الجزئية تتحدد أثناء وقوف المدرب على خط الملعب ورؤيته للمواجهة».

وأتم نجم الأهلي والزمالك السابق:«المباراة نتيجتها تؤثر مع الزمالك، وذلك بسبب صراعه على المركز الثاني مع ناديي المقاولون العرب وبيراميدز».