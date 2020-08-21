الاختبارات الدورية وقاية خير من علاج

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لكل مرحلة من مراحل عمر الإنسان خصوصية صحية تجعل من الاختبارات الدورية بالفعل أهمية المرشد الذى يكفى الخطر الذى تتنبأ به تلك الدلالات فى الاختبارات الدورية قد يقى الإنسان بالفعل من مداهمة غادرة لمرض قد يستطيع العلم إعداد الإنسان لمواجهته بقوة قد تقيد منه أو على الأقل يسهل إتقاء مضاعفاته وتأخير مشاكله وتداعياته.



من تلك الاختبارات ما يمكنك إجراؤها بمفردك دون اللجوء لطبيب كما أن منها ما يجب أن تلجأ لاستشارة طبيبك قبل إجرائها الأمر الذى يستلزم أن يحرر بنفس التذكرة الطبية اللازمة لإجراء الاختبار وفقا لما يراه بعد توقيع الكشف الطبى على الإنسان، فربما يرى منذ البداية أنه ليس هناك داع لإجراء الاختبار أو يرى ضرورة إجرائه فى صورة تتيح قدرا أكبر من المعلومات.



لتلك الاختبارات أهمية ترتبط بالسن لكنها أيضا ترتبط بالنوع. هناك اختبارات خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، لذا يجب دائما مراجعة تلك القائمة الخاصة بكل منهما لاختيار ما يخص كل منهما.



إلى جانب الاختبارات الدورية هناك زيارات للأطباء يجب ألا يتجاهلها الإنسان كالزيارة الدورية السنوية لطبيب الأسنان حتى فى غياب أى أعراض لفحص الأسنان واللثة وإجراء عملية تنظيف للأسنان مما قد يترسب عليها وبينها من بقايا معادن، إلى جنبه جانب فحص اللثة والتأكد من سلامة أنسجتها.



< للنساء: اختبارات تختلف باختلاف عمرك



< الاختبار ٢٠ ــ ٣٩ سنة ٤٠ ــ ٥٠ منه أكثر من ٥٠ سنة



< تقدير نسبة الكولستيرول يبدأ فى العشرين ثم كل ٥ سنوات كل خمس سنوات على الأقل مرة كل ٥ سنوات.



< ضغط الدم لك سنتان كل سنتين على الأقل كل سنتين



< كثافة العظام اسأل طبيبك مع بداية انحسار الدورة الشهرية اسأل طبيبك



< فحص الصدر اسألى طبيبك مامو جرام فى سنة كل ٥ ــ ١٠ سنوات



وإجراء ماموجرام فحص طبى كل ٣ سنوات الأربعين ثم راجعى طبيبك والتكرار يعتمد على نتيجة الاختبار



< زيارة طبيب الأسنان مرة سنويا مرة سنويا مرة سنويا



< منظار للقولون اسألى طبيبك اسألى طبيبك كل ٥ ــ ١٠ سنوات اعتمادا على النتائج السابقة



< فحوصات العين كل ٣ ــ ٥ سنوتن كل ٣ ــ ٥ سنوات كل ٢ ــ ٤ سنوات



سنويا إذا كنت ترتدين نظارة أو عدسات سنويا إذا كنت ترتدين نظارة أو عدسات سنويا إذا كنت ترتدين نظارة أو عدسات



< نسبة الجلوكوز فى الدم اسألى طبيبك خاصة فى وجود تاريخ عائلى للسكر عادة عند الخامسة والأربعين لك سنتان كل سنة



< اختبار السمع كل عشر سنوات كل عشر سنوات ك لا ثلاث سنوات



< فحص فيروسات اسألى طبيبك اسألى طبيبك اسألى طبيبك



< فحص الغدة الدرقية اسألى طبيبك اسألى طبيبك اسألى طبيبك



الترانشفيرين (نسبة الحديد فى الدم) اسألى طبيبك اسألى طبيبك اسألى طبيبك



< زيارة لطبيب الأمراض الجلدية كل ٣ سنوات كل سنتين كل سنة



< للرجال.. اختبارات تختلف باختلاف عمرك:



الاختبار ٢٠ ـــ ٣٩ سنة ٤٠ ــ ٥٠ سنة أكثر من ٥٠ سنة



< نسبة الكولستيرول فى الدم تبدأ عند العشرين ثم كل ٥ سنوات كل ٥ سنوات على الأقل كل ٥ سنوات



< قياس ضغط الدم كل سنتين كل سنتنين على الأقل مرة كل سنتين



< منظار القولون اسأل طبيبك اسأل طبيبك كل ٥ ــ ١٠ سنوات اعتمادا على النتائج السابقة



< زيارة طبيب الأسنان مرة كل سنة مرة كل سنة مرة كل سنة



< فحص العين ٣ ــ ٥ سنوات سنويا إذا ما كنت ترتدى نظارة أو عدسات ٣ ــ ٥ سنوات سنويا إذا كنت ترتدى نظارة أو عدسات ٣ ـ ٤ سنوات سنويا إذا كنت ترتدى نظارة أو عدسات



< اختبار PSA للبرستاتا اسأل طبيبك اسأل طبيبك سنويا



< نسبة السكر فى الدم اسأل طبيبك عند الخامسة والأربعين سنويا



< اختبار السمع اختبارات كل ١٠ سنوات كل ١٠ سنوات كل ٣ سنوات



< الفيروسات اختبار اسأل طبيبك اسأل طبيبك اسأل طبيك



< الغدة الدرقية اسأل طبيبك اسأل طبيبك اسأل طبيبك



< الترانسفيرمن (نسبة الحديد) اسأل طبيبك اسأل طبيبك اسأل طبيبك



< زيارة طبيب الأمراض الجلدية كل ٣ سنوات كل سنتين كل سنة