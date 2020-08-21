محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري منقباد العلوي

واصل عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته التفقدية للمشروعات الجاري إنشائها بمراكز وقرى المحافظة، من بينها مشروع كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، وذلك للوقوف على سير العمل والموقف التنفيذى للمشروع.

وأكد سعد، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع الذي يعد من المشروعات التنموية التي تخدم أبناء المحافظة ككل وليس أهالي منقباد فقط، حيث يسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من التزاحم والكثافات المرورية العالية وعبور مزلقان السكة الحديد.

وتفقد المحافظ المشروع وأعمال تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الإبراهيمية، وصب الخرسانة واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول عن معدلات التنفيذ والأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى.

وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع مراعاة المواصفات المقررة والجودة والدقة في التنفيذ، لافتاً إلى متابعته الدورية لتنفيذ كافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة مراحل التنفيذ طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً والعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.