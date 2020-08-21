البيت الأبيض: تواصل الجهود الأمريكية والعراقية للقضاء على تهديد داعش

أكد البيت الأبيض نجاح الجهود المشتركة والتنسيق الوثيق بين التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية معا في تدمير هذا التنظيم الإرهابي.



وأصدر المكتب الصحفي للبيت الأبيض اليوم الخميس بيانا مشتركا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن حاليا أكدا فيه أن الجهود مستمرة لضمان جعل داعش عاجزة على أن تشكّل تهديدا سواء للعراق أو لأي دولة أخرى.



وشدد البيان على أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق تقوم على الرغبة المشتركة في الأمن والازدهار وتأكيد الالتزام بالتعاون الأمني طويل الأمد لبناء القدرة العسكرية للعراق والتصدي للتهديدات للمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق.



ولفت البيان إلى توسيع التعاون الاقتصادي والإنساني والسياسي والثقافي بين البلدين ، وجاءت جائحة كوفيد-19 لتؤكّد على أهمية العمل معًا لبناء عراق مزدهر ومستقرّ يضمن فرص العمل والخدمات للشعب العراقي ويعمل كقوّة استقرار للشرق الأوسط.