الديمقراطيون يضفون جرعة كوميدية على الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني

شهدت الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الجارية حاليا، جرعة من الفكاهة إضافة إلى أن التجمع كان يركز بشكل كبير على الجائحة وفقدان الوظائف والمخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية الأمريكية.

وتسضيف الأمسية جوليا لويس دريفوس - من مشاهير فييب- التي تتعامل مع مقدم عمليات الانتقال بين الفقرات مثل إلى حد كبير مدير حفل توزيع جوائز الأوسكار أو عروض الجوائز الأخرى.

كما أن الفنانة الكوميدية سارة كوبر ، التي اكتسبت شهرة في محاكاة الرئيس دونالد ترامب والسخرية منه على وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت بعضا من شيء كهذا قبل أن تصبح أكثر جدية وتحث الناس على التصويت، مع شرح كيفية التصويت عبر البريد.